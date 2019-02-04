Isınmak isterken canından oluyordu

03.02.2019 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne’de Ndesanzim Wobin PATİENT’ın kalmakta olduğu ikametgahın yatak odasında bulunan çubuklu elektrik sobasının yatak örtüsüne temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan 1 kişilik şilte, çubuklu elektrik sobası, ahşap yatak, perde ve 2 kişilik koltuk ve 3 kişilik koltuk tamamen yandı.

Polis soruşturması sürüyor