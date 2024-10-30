İşir ile Bah’ın ölüm sebepleri belirlendi

Gazimağusa’da sakin 76 yaşındaki Yusuf İşir ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yaya Bah’ın ölüm sebebi belirlendi.

Gazimağusa’da sakin 76 yaşındaki Yusuf İşir ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yaya Bah’ın ölüm sebebi belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da 22 Ekim tarihinde kalmakta olduğu ikametgahın balkonunda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf İŞİR (E-76)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “bypasslı kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da 26 Ekim tarihinde bir apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yaya BAH (E-32)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı pelvis kemiği ve sakral omurga kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edildi.