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Isırığıyla İnsan Tırnağını Delebilen 'Megaörümcek' Bulundu

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Sürüngen Parkı'nın panzehir üretme programına bağışlanan bir huni ağ örümceği sıradışı büyüklüğüyle dikkat çekti. Bilimsel adı 'Atrax robustus' olan örümceğin dişlerinin 2 santimetre olduğu ve insan tırnağını delip geçebileceği duyuruldu.
Isırığıyla İnsan Tırnağını Delebilen 'Megaörümcek' Bulundu

Avustralya'da bulunan Sürüngen Parkı'ndaki panzehir üretme programına bağışlanan bir huni ağ örümceği sıradışı büyüklüğüyle dikkat çekti.

Parktan 12 Kasım'da yapılan açıklamaya göre "megaörümcek" adı verilen hayvan 8 santimetre uzunluğunda. Ayrıca örümceğin dişlerinin 2 santimetre olduğu ve insan tırnağını delip geçebileceği duyuruldu.

Park çalışanı Michael Tate, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir huni ağ örümceği görmedik" dedi. Yetkililer, "megaörümceğin" normalden yaklaşık iki kat büyük olduğunu söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Avustralya Müzesi, yaklaşık 40 türü bulunan huni ağ örümceklerinin zehirli olanlarının epey tehlike arz ettiğini bildirdi.

Öte yandan "megaörümceğin" zehri, panzehir için alınacak. Zira panzehirin yılda 300 kadar kişiyi kurtardığı açıklandı.

Avustralya Sürüngen Parkı, herhangi bir isim vermeden bu eklembacaklıyı bağışlayan kişiyi arıyor. Zira canlının geldiği yerde benzer büyüklükte örümcekler bulunabileceği umut ediliyor. 

Tate bu konuda şöyle konuştu:

"Bunun gibi daha fazla örümceğin getirilmesini sağlarsak, üretebilecekleri büyük miktardaki zehir sayesinde daha fazla hayat kurtarabiliriz."

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