Işısal: “Çocuklarımızın eğitimi hepimizin geleceğidir”

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, bugün Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği ile Cihangir-Düzova İlkokulu Okul Aile Birliklerini, okul müdürleri ile birlikte makamında kabul etti.

Çocuklara, gençlere ve eğitime büyük önem veren Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, “geleceğimiz” demek olan çocukların ve gençlerin okul hayatlarının sorunsuz ve eksiksiz sürebilmesi için Değirmenlik Belediyesi olarak her zaman bölge okullarına katkıda bulunduklarını ve bulunacaklarını kaydetti.

“Çocuklarımızın eğitimi hepimizin geleceğidir” şeklinde konuşan Başkan Işısal, özellikle Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde bulunan okulların Eğitim Bakanlığı’ndan çok belediyeyi ziyaret ettiklerinin de altını çizerek, Eğitim Bakanlığı’nı da bu bölgedeki okulların sıkıntılarına ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya çağırdı.

Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı ile Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı bugün (1.03.2017) beraberlerindeki Okul Aile Birliği üyeleri ile birlikte Başkan Osman Işısal’ı ziyaret etti.

Her iki okul da geçmiş dönemlerde Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ın okullarına yapmış olduğu maddi-manevi katkılardan dolayı Işısal’a teşekkür ederek minnettarlıklarını dile getirirken, bundan sonrası için de destek istediler.

Bugünkü ziyaretlerden memnuniyet duyan Osman Işısal, çocukların başarılarının kendilerinin de başarısı olduğunu söyledi.

DEĞİRMENLİK LİSESİ’NDE OKUL GÜVENLİĞİ ARTTIRILIYOR!

Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı, ziyareti sırasında, lisede güvenlikle ilgili olarak yaşanan bazı sıkıntıları dile getirirken, lisenin mevcut kamera sisteminin güçlendirilmesi gerekliliği ve olası ihtimal tehlikelerin önlenmesinin önemi üzerinde durdu.

Okulun Kız Futbol Takımı’nın şampiyonluğunu da anımsatan Mustafa Kurumanastırlı, erkek takımından da aynı başarıyı beklediklerini ifade etti.

CİHANGİR-DÜZOVA İLKOKULU GÖSTERİSİ BUGÜN

Cihangir-Düzova İlkokulu Okul Öncesi çocukları bugün saat 15:00’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde (D-SAM), Ağaç ve Orman Bayramı nedeniyle, jimnastik gösterisi ve kostümlü etkinlikler düzenleyecek.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ı da gösteriye davet eden okul müdürü Erhan Ceylanlı, Başkan Işısal’a ayrıca bölgeye D-SAM gibi bir merkez kazandırdığı ve kullanımını okullara da açtığı için teşekkür etti.