İşitme engelli adamdan Pornhub'a 'altyazı' davası

ABD'de yaşayan işitme engelli bir adam, videolara altyazı koymayarak 'Amerikan Engelliler Yasası' hükümlerini çiğnediğini gerekçesiyle dünyanın en büyük porno sitelerinden Pornhub’a dava açtı.

Porno içerikler yayımlayan internet sitesi Pornhub, şu sıralar ilginç bir dava konusuyla gündemde.

ABD'de yaşayan Yaroslav Suris isimli işitme engelli bir adam, videolarında altyazı olmadığı için Purnhub'a dava açtı.

İşitme engellilerin sitedeki videoların sesli kısımlarını anlayamadığını, dolayısıyla içeriğe sınırlı erişim sağlayabildiklerini belirten Suris, şirketin 'Amerikan Engelliler Yasası' (ADA) hükümlerini çiğnediğini öne sürüyor.

TMZ'de yer alan bilgilere göre, Sirus mahkemeye verdiği savunmada, izlediği üç videonun ismini söyleyerek, diyalog bölümlerinde olay akışını anlayamadığını ve kendi gibi işitme engeli olanların sitenin 'premium' üyesi olmalarının 'anlamsız' olduğunu belirtti.

Ayrıca, mahkeme belgelerinden edinilen bilgilere göre Suris, altyazı ekleme işleminin yanı sıra miktarı şu an için belirlenmemiş bir para talebinde de bulunuyor.

Pornhub'dan açıklama

Şirket, genellikle hakkında açılan davalara ilişkin açıklama yapmaktan yana olmasa da Purnhub Genel Başkan Yardımcısı Corey Price konuyla ilgili "Yaroslav Suris'in, işitme engellilerin videolarımıza kısıtlı erişim sağlayabildiği gerekçesiyle hakkımızda şikayetçi olduğunu biliyoruz. Ancak söylemek isteriz ki sitemizde altyazı kategorisi de mevcut" ifadelerini kullandı.

Dava duruşmasının gelecek aylarda görülmesi bekleniyor.

ABD'de geçerli olan 'Amerikan Engelliler Yasası'na göre, 'istihdam, ulaşım, kamusal barınma, iletişim ile eyalet ve yerel yönetim programları hizmetlerine erişim' alanlarında engelli kişilere karşı ayrımcılık suç sayılıyor.