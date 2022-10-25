İşitme engellilere umut olacak… Akıllı gözlükte konuşmaların gerçek zamanlı alt yazıları geçiyor

Bilim dünyası, son zamanlarda yeni bir akıllı gözlüğü konuşuyor. Gözlüğün dikkat çekmesinin en önemli nedeni ise işitme engellilerin, etraflarındaki konuşmaları gerçek zamanlı bir şekilde alt yazılarla okuyabilecek olması.

Artırılmış gerçeklik gözlükleri için gelişmeler kaydedilirken yeni bir cihaz teknoloji dünyasında dikkat çekiyor. Nreal’ın AR (artırılmış gerçeklik) gözlüklerinde yer alan ve yeni bir yazılım çözümü olan XRAI Glass, konuşmaların alt yazılı bir şekilde takip edilmesini sağlıyor.

Yazılım şu anda Nreal Air akıllı gözlükleriyle çalışmak üzere hazırlandı. Geleneksel artırılmış gerçeklik gözlüklerinden farklı olarak XRAI Glass, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için daha değerli bir günlük deneyim sağlamaya odaklanıyor.

XRAI Glass yazılımı, kullanıcının etrafındaki sesleri alarak hareket ediyor. Bunu, bağlı olduğu akıllı telefonu kullanarak yapıyor. XRAI Glass, alt yazıyı doğrudan kullanıcının önündeki lenslere yansıttığından, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kişiler, yalnızca konuşan kişiye odaklanmak zorunda kalmadan sohbetlere katılabilirler. Ancak daha kalabalık ve gürültülü bir ortamda bu dikkat çeken özelliğin nasıl çalışacağı merak konusu oldu.

Bilim insanları belirli durumlardan dolayı işitme kaybını tersine çevirmenin yollarını ararken, XRAI Glass gibi bir yazılım ve teknolojiye sahip olmak, bu kayıplardan muzdarip insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. XRAI Glass’ın ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.