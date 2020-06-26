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İşitme engellilerin iletişimi için şeffaf maske

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Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaştırmak için üretilen şeffaf maskeleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde (KTTB) tanıttı.
İşitme engellilerin iletişimi için şeffaf maske

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğu ve üyesi Servet Akyol, KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut’u KTTB’de ziyaret ederek, KİKEV’in Kıbrıs Vakıflar İdaresi desteğiyle başlattığı proje kapsamında üretilen “şeffaf maskeleri” tanıtıp, örnek maskeleri hediye etti.

Birlik Başkanı Özlem Gürkut tarafından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 Pandemisi nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi ülkede de toplumsal tedbirlerin yanı sıra bireysel tedbirler de alındığı, bunlardan biri olan, maske kullanımının virüsle enfekte olmaktan korumakla birlikte işitme engellilerin dudak okumasına ve mimikleri takip etmesine engel olarak iletişim sorunlarına yol açtığı kaydedildi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Dr. Özlem Gürkut, KİKEV’in projesinin önemine vurgu yaparak, vakıf yöneticilerini tebrik etti ve destek bildirdi.

Dr. Gürkut, uzun bir süre daha pandemiyle ilgili tedbirlerle birlikte yaşayacak olmamız nedeni ile işitme engelli bireylerin iletişim sorunlarına çare olacak şeffaf maskelerin diğer bireyler tarafından kullanılmasının yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı.

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