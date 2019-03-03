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İşitme Kaybı İle Bunama Arasında Etki Tespit Edildi

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Yapılan son araştırmalar işitme kaybı ile bunama arasında bir etkileşim olduğunu ortaya koydu. İşte seviyeleri ile ilgili detaylar.
İşitme Kaybı İle Bunama Arasında Etki Tespit Edildi

10 Kişiden 1’i İşitme Engelli Olacak; 2050 yılına gelindiğinde işitme kaybı yaşayanların sayısının artacağı ve 10 kişiden birinin işitme engelli olacağı düşünülüyor. İşitme kaybının sebepleri arasında doğuştan gelen etkenler bulunduğu gibi çevresel etkenler de büyük öneme sahiptir. Genel olarak işitme kaybı 3 seviyede değerlendirilmektedir. Her bir seviye için farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Günümüzde 47 milyon kişinin bunama riski ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. 2050 yılına gelindiğinde ise bu sayının 3 katına kadar çıkacağı tahmin ediliyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre işitme kaybı ile bunama arasında yakın bir ilişki olduğu tespit edildi. Ancak işitme cihazı ya da koklear implant benzeri uygulamaların yapılması ile Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara karşı büyük oranda başarı sağlanabilmektedir. Bu sayede beyin daha fazla uyarılmakta ve unutkanlık ile bunamaya karşı antrenmanlı bir hale gelmektedir.

Bazı işitme cihazlarının kişilerin kulaklarında gürültüye benzer bir sese neden olduğu şeklinde şikayetler de gelmektedir. Ancak uzman odyologlar iyi bir şekilde yerleştirilmiş kulak cihazlarının böylesi seslere neden olmayacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla işin uzmanlarından destek almak bunama ve benzeri etkilere karşın büyük oranda korunmayı sağlayacak ve daha rahat bir yaşlılık geçirilmesini sağlayacaktır.

 

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