İşitmede erken teşhis önemli

Bakanlık, işitme ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini ve sağlıklı işitmenin, sağlıklı iletişimin ilk adımı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı, 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Uluslararası İşitme Engellileri Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işitmenin iletişimdeki hayati önemine dikkat çekti. İşitme engellerinin çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceği belirtilirken, bu tür engellerin yarısının önlenebilir olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, işitme kayıplarının hamilelik döneminde geçirilen hastalıklar, ilaç kullanımı, düşük doğum ağırlığı ve genetik faktörler gibi etkenlere bağlı olabileceği ifade edildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın, devlet hastanelerinde doğan bebekler için taburcu olmadan önce işitme testi randevuları planladığı ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Bakanlık, işitme ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini ve sağlıklı işitmenin, sağlıklı iletişimin ilk adımı olduğunu belirtti.