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İskan Aruk Hayatını Kaybetti

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Alsancak'ın sevilen simalarından İskan Aruk hayatını kaybetti.
İskan Aruk Hayatını Kaybetti

Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Diyarbakırlı olup Alsancak'ta ikamet eden İskan Aruk yaşamını yitirdi.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskan Aruk’un cenazesinin bugün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, “Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

 

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