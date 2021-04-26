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İskan Dairesi Müdürlüğü'nde pozitif vaka! Daire Müdürlüğü kapatıldı

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İskan Dairesi Müdürlüğü'nde pozitif vaka! Daire Müdürlüğü kapatıldı
İskan Dairesi Müdürlüğü'nde pozitif vaka! Daire Müdürlüğü kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu şu şekilde:

İçişleri Bakanlığımıza bağlı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan rutin PCR taramaları sonucunda görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmış olduğundan tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğümüz ikinci bir açıklamaya kadar çalışmalarına ara vermiştir. İskan ve Rehabilitasyon Dairemize bağlı Kaza Şube Amirliklerimiz ise çalışmalarına devam edecektir. İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nde  işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri için ikametlerine en yakın Kaza Şube Amirliklerimize başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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