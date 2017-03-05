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İskele 8. Kültür ve Sanat Günleri başladı

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İskele 8. Kültür ve Sanat Günleri başladı
İskele Belediyesi’nin düzenlediği “8. Kültür ve Sanat Günleri” etkinliği dün başladı.

İskele Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’a kadar sürecek etkinlik, dün kokteyl ile başladı.

Etkinliğin açılışında yapılması planlanan  İskele Belediyesi Halk Dansları Ekibi ile Karadeniz Kültür Derneği ‘Kuzeyin Yıldızları’ Horon Ekibi’nin gösterileri ise, İskele’nin sevilen isimlerinden Ayşe Hocaoğlu’nun vefatı nedeniyle gerçekleşmeyerek iptal edildi.

Açılışa, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Meclis üyeleri, İskele ve belde muhtarları, siyasi parti temsilcileri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İskele AKM'de yer alan törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikti Ataoğlu konuştu.

SADIKOĞLU: “HALKA HEP DAHA İYİ, GÜZELİ VE KALİTEYİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözüne atıfta bulunarak, belediyenin kültürel ve sanatsal anlamda kendi markasını yarattığını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Sadıkoğlu, halka hep daha iyi, güzel ve kaliteyi sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

8. Kültür ve Sanat Günleri’ni farklı yaş grupları ve beklentileri dikkate alarak hazırladıklarını belirten Sadıkoğlu, Mart ayı boyunca özelde İskele,  genelde ise KKTC’nin şiir, söyleşi, konser ve tiyatro gösterileriyle renkleneceğini kaydetti.

Açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanları kutladığı belirtildi.

Ardından Türkiye’nin önemli Yazarlarından Kahraman Tazeoğlu’nun şiir ve söyleşi etkinliği gerçekleşti.

8. Kültür ve Sanat Günleri etkinliği, 7 Mart Salı Günü, İskele Belediye Tiyatrosu’nun çocuklar için sahneye koyacağı Karagöz ve Hacivat ile Pandomim Gösterisi ile devam edecek.

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