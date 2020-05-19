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İskele Altınova'da yangın, itfaiye müdahale ediyor!

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İskele Altınova'da yangın, itfaiye müdahale ediyor!
İskele Altınova'da yangın, itfaiye müdahale ediyor!

İskele Altınova'da yangın, itfaiye müdahale ediyor!

İskele Belediyesi söz konusu yangınla ilgili yardım çağrısında bulundu. 

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Acil yardım çağrısı!

İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde çok ciddi bir yangın çıkmıştır. Ekili alanların bulunduğu alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmektedir!

Altınova’da çıkan yangına müdahale etmek için bölge vatandaşlarımızın iş makinelerine ve traktörlerine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Giderek yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangına İskele itfaiyesi ve İskele Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edilmektedir.”

 

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