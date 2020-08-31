  • BIST 1.094
  • Altın 462,903
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7251
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

İskele Avcılar Birliği 40. Yıl sporting yarışması yoğun katılımla gerçekleşti

» »
İskele Avcılar Birliği 40. Yıl sporting yarışması hafta sonu yoğun katılımla gerçekleşti
İskele Avcılar Birliği 40. Yıl sporting yarışması yoğun katılımla gerçekleşti

İskele Avcılık Atıcılık Kulübünün 40. yıl kutlamaları çercevesinde düzenlenen sproting yarışması katılımı yüksek ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Etkinliğin düzenlenmesi için katkı koyan ana sponsoru Royalton Car - Azure Bay Beach direktörü Acar Acarbey ve tüm yardımlarından dolayı Emirali Kızıl 'a , diğer sponsorlar Lepus Gtl direktörü Hasan Can Pehlivanoğulları , Cyguns Shooting Direktörü Sertan Arapoğlu’na, avcı fişenklerine ve her türlü ihtiyacı anında gideren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğluna teşekkür edildi.

İki gün süren yarışmalardan sonra kategorilere göre başarılı olanlara kupa ve madalya verildi.

 

OVERAL SIRALAMASI

1. Birtan Ketenoğlu ( KRAl ARMS AV TÜFEĞİ )
2. Ortaç Çetiner ( KRAL ARMS HAVA TÜFEĞİ )
3 Hasan Unuz ( 1 kasa avcı atış fişeği )

VURUŞ KRALI
Ramadan Öztörel ( 25 tabakta 24 vuruş )

GENÇLER
1-Yaşar Özgüvenel
2-Alp Edip
3-HaSan Sunisi

GENÇ AVCI
1-Kazim Aylanç
2-Fatih Ogut
3-Mehmet Kiziltan

AVCI
1-Cemal Buminn
2-Ortaç Çetiner
3-Birtan Ketenoğlu

MASTER AVCI
1-Hasan Can Pehlivanoğulları
2-Ramazan Guclu
3-Kemal Kızıl

VETERAN
1-Özel Aşman
2-Mustafa Genc Ozturk
3-Mahmut Akancan

ATICI
1-Hasan Unuz
2-Salih Oday
3-Kağan Dayı

TAKIM

1.Cemre Bumin
Cemal Buminn
Ortaç Çetiner

2.Fatih Ogut
Mehmet Kiziltan
Birtan Ketenoğlu

3. Yaşar Özgüvenel
Alp Edip
Kadir Çakır

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA Başkanı Infantino: Hiçbir Maç İnsan Hayatından Daha Önemli Değil03 Nisan 2020 Cuma 09:38
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belli oldu31 Mart 2020 Salı 11:01
  • Japonya Başbakanı, Olimpiyat Oyunları'nın Ertelenmek Zorunda Kalabileceğini Açıkladı23 Mart 2020 Pazartesi 11:27
  • ABD'li Olimpiyat Sporcularının Yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın Ertelenmesini İstedi23 Mart 2020 Pazartesi 10:59
  • İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri iptal edildi.12 Mart 2020 Perşembe 09:53
  • Şarapova kortlara veda ediyor26 Şubat 2020 Çarşamba 16:40
  • Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası25 Şubat 2020 Salı 11:55
  • Nıcosıa motors tenis ligi 2. Devresi başladı…25 Şubat 2020 Salı 11:49
  • Berkalp Unutulmuyor Unutturulmuyor..!19 Şubat 2020 Çarşamba 19:41
  • Erden Turnuvası Şampiyonu GİNGİ..!18 Şubat 2020 Salı 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti