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İskele Avcılar Birliği kan bağışı kampanyası düzenliyor

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İskele Avcılar Birliği kan bağışı kampanyası düzenliyor
İskele Avcılar Birliği kan bağışı kampanyası düzenliyor

İşte Birlikten yapılan açıklama;

DUYURU : İskele Iskele Avcılık Atıcılk Kulübü ve Avcılık Federasyounu ile birlikte organize edilen ve Tüm bölge Avcılık kulüplerinin destek vereceği kan bağış kampanyası düzenlenecektir.

12 Mayıs 2020 Salı günü saat 10,00 - 16,00 arasında İskele Kapalı Gazinosu önünde Kızlay kan bağış aracı içerisinde yapılacaktır.

Geçtiğimiz süreçte kan bağışına olan ihtiyaç artmış , stoklardaki kan azalmıştır.

Yapacağınız her kan bağışı ile bir can kurtaracağınızı düşünerek katkılarınızı bekliyoruz.

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