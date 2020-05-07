İskele Avcılar Birliği kan bağışı kampanyası düzenliyor

İşte Birlikten yapılan açıklama;
DUYURU : İskele Iskele Avcılık Atıcılk Kulübü ve Avcılık Federasyounu ile birlikte organize edilen ve Tüm bölge Avcılık kulüplerinin destek vereceği kan bağış kampanyası düzenlenecektir.
12 Mayıs 2020 Salı günü saat 10,00 - 16,00 arasında İskele Kapalı Gazinosu önünde Kızlay kan bağış aracı içerisinde yapılacaktır.
Geçtiğimiz süreçte kan bağışına olan ihtiyaç artmış , stoklardaki kan azalmıştır.
Yapacağınız her kan bağışı ile bir can kurtaracağınızı düşünerek katkılarınızı bekliyoruz.
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