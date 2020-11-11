İskele Avcılar’da Başkan yeniden Ramadan Öztörel

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Genel Kurulu dün akşam (10 Kasım 2020) İskele’de bulunan kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü 40. yılında pandemi tedbirlerini dikkate alarak Genel Kurulu açık havada düzenledi. Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da divan başkanlığını Salih Aydemir Divan üyeliklerini Julide Deniz Güden ve Derviş Ceyhun Keteneoğlu gerçekleştirdi.

10 Kasım nedeni ile Atatürk ve kulübün üyelerinden hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul’da faaliyet raporu üyelerin bilgisine sunuldu. Kulübün Mali raporu ise Genel Kurula katılan üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra önümüzdeki dönem İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nü temsil edecek yönetim kurulu denetleme kurulu seçimleri yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda göreve getirilen yönetim kurulu aynı gün yaptığı toplantıda görev dağılımını da gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulunda ,

Başkan Ramadan Öztörel,

Sekreter (Asbaşkan) Birtan Ketenoğlu,

Veznedar Mehmet Kızıltan,

Hukuk Av. Faysal Güden,

Basın Yayın Erkut Yılmabaşar,

Spor Sorumluları Esad Cemmedo, Murat Cemil Bulut, Davut Kahyaoğlu

Üretim sorumlusu olarak Gökhan Öztugay

olarak görevlendirildi.

Genel Kurul’da ayrıca Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu’na Yahya Güden, Ertan Gülersoy, Mehmet Yıldırım seçilirken Denetleme Kuruluna ise Çağan Coşkuner, Hasan Cemmedo ve Erol Kahyaoğlu asil üyeliğe, Julide Deniz Güden ile Tanju Başkar yedek üye olarak seçildi.

Genel Kurul üyelerin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra sona erdi.