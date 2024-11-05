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İskele Bekirpaşa Lisesi'nde öğretmen darp edildi!

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İskele Bekirpaşa Lisesi'nde öğretmen darp edildi!
İskele Bekirpaşa Lisesi'nde öğretmen darp edildi!

İskele Bekirpaşa Lisesi'nde Öğretmene Saldırı! 12. Sınıf Öğrencisi Öğretmenini Darp Etti

Öğrenciler ve Veliler Endişeli

Kuzey Kıbrıs’ın İskele ilçesinde bulunan Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan darp olayı, eğitim camiasında endişe yarattı. Okulda 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen bir öğrenci, öğretmenine fiziksel saldırıda bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin özel gereksinimlere sahip olduğu ve daha önce arkadaşları ile ilgili çeşitli sorunlar yaşadığı bilgisi de dikkat çekti.

 

Okul Yönetimi Sessizliğini Koruyor

Olayın ardından okul yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmazken, veliler ve öğretmenler arasında büyük bir kaygı hakim. Özellikle öğretmenlerin güvenliği konusundaki endişeler artarken, olayın detaylarına ilişkin bilgi bekleniyor.

 

Velilerden Güvenlik Talebi

Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan bu olay, eğitim kurumlarında güvenlik ve disiplin önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği yönünde sesleri artırdı. Çocuklarının eğitim gördüğü ortamda bu tür olayların yaşanmasından rahatsızlık duyan veliler, yetkililere güvenlik önlemlerinin artırılması için çağrıda bulundu.

 

İskele’de Geniş Yankı Uyandırdı

İskele halkı arasında büyük yankı uyandıran bu olay, öğretmenlerin güvenli çalışma ortamına duyulan ihtiyacı yeniden gündeme taşıdı.

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