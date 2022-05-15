İskele Bekirpaşa Lisesi'nden Futsal da Ankara'da önemli başarı...

Ankara bölgesindeki yarı finallerde yer alan Bekirpaşa ilk maçında İstanbul Siteler Ortaokulu 2-2 berabere kalırken ikinci maçında Kocaeli Petkim Ortaokulu’nu 2-0 üçüncü maçında da Bursa Hamdi Çalış Ortaokulu’nu 4-2 mağlup ederek grubu ikinci sırada noktaladı ve çapraz eşleşme kaldı.

Temsilcimiz çapraz eşleşmede yarın diğer grubun lideri ile karşılaşacak ve bu maçı alması durumunda son 8 takımın yer alacağı Türkiye Finallerine gitme hakkını kazanacak.