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İskele Bekirpaşa Lisesi'nden Futsal da Ankara'da önemli başarı...

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İskele Bekirpaşa Lisesi'nden Futsal da Ankara'da önemli başarı...
İskele Bekirpaşa Lisesi'nden Futsal da Ankara'da önemli başarı...

Ankara bölgesindeki yarı finallerde yer alan Bekirpaşa ilk maçında İstanbul Siteler Ortaokulu 2-2 berabere kalırken ikinci maçında Kocaeli Petkim Ortaokulu’nu 2-0 üçüncü maçında da Bursa Hamdi Çalış Ortaokulu’nu 4-2 mağlup ederek grubu ikinci sırada noktaladı ve çapraz eşleşme kaldı.

Temsilcimiz çapraz eşleşmede yarın diğer grubun lideri ile karşılaşacak ve bu maçı alması durumunda son 8 takımın yer alacağı Türkiye Finallerine gitme hakkını kazanacak.

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