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İskele Belediye Başkanı, Evde Sağlık Birimi’ne eşlik etti

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İskele Belediye Başkanı, Evde Sağlık Birimi’ne eşlik etti
İskele Belediye Başkanı, Evde Sağlık Birimi’ne eşlik etti

SADIKOĞLU, EVDE SAĞLIK BİRİMİNE EŞLİK ETTİ
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve 17 köyünde çalmadık kapı bırakmayan Evde Sağlık Birimi’ne eşlik etti. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Aygün Köyü ziyaretinde hemşirelerle birlikte giden Başkan Sadıkoğlu, vatandaşlarımızla yakından ilgilendi. 

HİZMETİ EVE GÖTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ
İskele Belediyesi’nin, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaklaşık 3 yıl önce başlattığı ‘Evde Sağlık Hizmeti’  devam ediyor. Hemşirelerimiz belirlenen 3 kriter doğrultusunda; sosyal yardım maaşı alanlara, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile özel gereksinimli vatandaşlara evlerinde hizmet sunuyor. Hizmetten yararlanan 1000’e yakın vatandaşımıza yakın ilgi ve alaka gösteren 2 hemşiremiz tarafından yürütülen hizmet, gidilmedik köy, çalınmadık kapı bırakmıyor. ‘Hizmet Gönül İşidir’ anlayışıyla hareket eden hemşirelerimiz, hizmetten yararlananların da takdirini topluyor.  Vatandaşlara sunulan ücretsiz hizmetler arasında; tansiyon, şeker, nabız ve oksijene ek olarak kolesterol ölçümü bulunuyor. 

HİZMET, VATANDAŞTAN TAM NOT ALIYOR
SADIKOĞLU: VATANDAŞIN HİZMETE DEĞİL, HİZMETİN VATANDAŞA ULAŞMASI ÖNEMLİ”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun, göreve geldiği günden itibaren hizmet gönül işidir’ sloganıyla  başlatmış olduğu bu çalışma vatandaştan da tam not alıyor.  ‘Evde Sağlık Hizmeti’ hakkında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise uygulamadan duyulan memnuniyetin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Yaşlılarımız ve özel gereksinimli vatandaşlarımız, baş tacımız diyen Sadıkoğlu, köy köy gezilerek tespit edilen tüm hastaların bu hizmetten ücretsiz yararlanabildiğini hatırlattı. İskele Belediye Başkanı, açıklamasının devamında ise şunlara yer verdi: “Evde Sağlık Hizmeti’nden yararlanmayan vatandaşımız kalmayacak.  Vatandaşlarımızın hizmete değil, hizmetin vatandaşlarımıza ulaşması bizim açımızdan çok daha önemli ve değerli. Çünkü onların yüzlerindeki tebessüm, huzur ve hayır duaları bizim için yeterli” dedi.  

HİZMET TALEBİNDE BULUNMAK ÇOK KOLAY
‘Evde Sağlık Hizmeti’nden henüz faydalanamayan vatandaşların İskele Belediyesi’nin 444 21 22 / 0548 810 12 20 ve 0548 810 12 53 numaralı telefonlarını arayarak hizmet talebinde bulabilirler.
 

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