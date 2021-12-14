  • BIST 2.157,74
  • Altın 812.20130
  • Dolar 14.3837
  • Euro 16.2082
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anjiyo oldu

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, göğsünde hissettiği ağrı sonrasında anjiyo operasyonu geçirdi.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anjiyo oldu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu sabah, göğsünde hissettiği ağrı sonrasında gittiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.

Sağlık durumu iyi olan Başkan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından, kısa bir mesaj yayınlandı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarım; göğsümde hissettiğim ağrı sonrasında gittiğim Yakın Doğu Hastanesi'nde başarılı ve risksiz bir anjiyo operasyonu geçirdim. Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Operasyon geçirdiğimi duyup merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyenlere, benimle yakından ilgilenen hastane yetkililerine, doktor ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum.“

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de iş kazası04 Aralık 2021 Cumartesi 12:32
  • Kırmızı: Hiçbir Engelin Seçim Olmadığı Unutulmamalı03 Aralık 2021 Cuma 17:09
  • İskele Belediyesi’ne ait arazide bulunan karavanların tahliyesi başladı01 Aralık 2021 Çarşamba 16:45
  • İskele’deki kamp alanı tahliye ediliyor01 Aralık 2021 Çarşamba 12:28
  • Tatar, Fırtına Nedeniyle İstanbul' a Gidemedi29 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
  • İskele Long Beach Bölgesinde su taşkını29 Kasım 2021 Pazartesi 12:17
  • İskele'ye Long Beach'ten sonra bir halk plajı daha.. Kalecik halk plajında çalışmalar sürüyor27 Kasım 2021 Cumartesi 10:42
  • UBP ve CTP'de İskele'den aday bolluğu var...25 Kasım 2021 Perşembe 08:45
  • İskele-Karpaz Anayolu’nda trafik kazası23 Kasım 2021 Salı 21:35
  • Sadıkoğlu: İskele Yalnızca KKTC’nin Değil Dünyanın da Gözdesi23 Kasım 2021 Salı 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti