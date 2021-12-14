İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anjiyo oldu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu sabah, göğsünde hissettiği ağrı sonrasında gittiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçirdi.

Sağlık durumu iyi olan Başkan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından, kısa bir mesaj yayınlandı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarım; göğsümde hissettiğim ağrı sonrasında gittiğim Yakın Doğu Hastanesi'nde başarılı ve risksiz bir anjiyo operasyonu geçirdim. Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Operasyon geçirdiğimi duyup merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyenlere, benimle yakından ilgilenen hastane yetkililerine, doktor ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum.“