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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu :“Küçük, Kıbrıs Türk halkının sesiydi’’

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 35. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu :“Küçük, Kıbrıs Türk halkının sesiydi’’

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 35. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında “Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 35. yılında özlem ve minnetle anıyoruz” diyen Sadıkoğlu, Küçük’ün KKTC’nin ilanının hemen ardından “bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim” sözlerinin asla unutulamayacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sözler O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadelenin ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluğun en güzel kanıtıdır. Bu sebeptendir ki, Dr. Küçük’ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak Kıbrıs Türkleri için gurur verici ve vazgeçilmez olmalıdır.

Kıbrıs Türk halkı liderini asla unutmayacaktır. Nitekim, O Kıbrıs Türk ‘Halkının Sesi’ydi. Bu duygu ve düşüncelerle liderimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

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