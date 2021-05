İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajında gençlere seslendi. Tüm gençlere selam olsun diyerek mesajına başlayan Başkan Sadıkoğlu, gençlere; gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeleri temennisinde bulundu. Bu özel günü gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andı.

“BAYRAMINIZI BİR AĞABEYİNİZ OLARAK YÜREKTEN KUTLUYORUM”İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 101. Yılında olduğu gibi 102. Yılında da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Koronavirüs salgınından ötürü evlerde ama aynı heyecanı ve gururla kutlamaya hazırlanan gençlere seslendi. Başkan Sadıkoğlu, mesajında şunlara yer verdi: “Sevgili gençler; 19 Mayıs ruhunu bir gün değil her gün yüreğinde hissedenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan hiç durmadan, geriye bile dönüp bakmadan ilerleyenler, hepinizin bu özel, bu çok kıymetli gününü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nızı, bir ağabeyiniz olarak yürekten kutluyorum. 101. Yıldönümünde olduğu gibi 102. Yıldönümünde de ne yazık ki tören alanlarında buluşamıyoruz. Geçtiğimiz yıl kendisini tüm dünyada gösteren ve ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını, siz gençlerin de tedbirleri ve bilinçli davranması sayesinde, tehdit olmaktan çıktı. Ama rehavete kapılmamalı, aldığınız önlemleri uygulamaya devam etmelisiniz. Yine evlerdeyiz, ama her ne olursa olsun değişmeyen, aksine her yıl artan duygularla kutluyoruz bu yıl da 19 Mayıs’ı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a varışının ve tabii ki İstiklal Mücadelesinin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919’un üzerinden 102 yıl geçmiş olmasına rağmen, aynı heyecanı ve gururu 7’den 70’e hep beraber yaşıyoruz. Dilerim ki, kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirir ve geleceğe güvenle bakarsınız.”

