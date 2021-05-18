  • BIST 1.464
  • Altın 502,281
  • Dolar 8,3476
  • Euro 10,2045
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajında gençlere seslendi.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajında gençlere seslendi. Tüm gençlere selam olsun diyerek mesajına başlayan Başkan Sadıkoğlu, gençlere; gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeleri temennisinde bulundu. Bu özel günü gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andı.

 

“BAYRAMINIZI BİR AĞABEYİNİZ OLARAK YÜREKTEN KUTLUYORUM”İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 101. Yılında olduğu gibi 102. Yılında da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Koronavirüs salgınından ötürü evlerde ama aynı heyecanı ve gururla kutlamaya hazırlanan gençlere seslendi. Başkan Sadıkoğlu, mesajında şunlara yer verdi: “Sevgili gençler; 19 Mayıs ruhunu bir gün değil her gün yüreğinde hissedenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan hiç durmadan, geriye bile dönüp bakmadan ilerleyenler, hepinizin bu özel, bu çok kıymetli gününü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nızı, bir ağabeyiniz olarak yürekten kutluyorum.  101. Yıldönümünde olduğu gibi 102. Yıldönümünde de ne yazık ki tören alanlarında buluşamıyoruz. Geçtiğimiz yıl kendisini tüm dünyada gösteren ve ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını, siz gençlerin de tedbirleri ve bilinçli davranması sayesinde, tehdit olmaktan çıktı. Ama rehavete kapılmamalı, aldığınız önlemleri uygulamaya devam etmelisiniz. Yine evlerdeyiz, ama her ne olursa olsun değişmeyen, aksine her yıl artan duygularla kutluyoruz bu yıl da 19 Mayıs’ı.  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a varışının ve tabii ki İstiklal Mücadelesinin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919’un üzerinden 102 yıl geçmiş olmasına rağmen, aynı heyecanı ve gururu 7’den 70’e hep beraber yaşıyoruz. Dilerim ki, kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirir ve geleceğe güvenle bakarsınız.”

 

Başkan Sadıkoğlu mesajını ise tüm gençliğin, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı, bu özel günü gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andı.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı18 Mayıs 2021 Salı 15:30
  • Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Açık Hava Müzesini Andırıyor18 Mayıs 2021 Salı 15:19
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nı Kutladı18 Mayıs 2021 Salı 15:14
  • YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs mesajı18 Mayıs 2021 Salı 15:12
  • Hekimler ''Karantinasız Giriş Olmalı mı?'' Sorusunu Yanıtladı!18 Mayıs 2021 Salı 15:06
  • “AB İnsan Ticaretine Karşı Eylem sözleşmesi yasallaşmalı”18 Mayıs 2021 Salı 15:00
  • KKTC'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak18 Mayıs 2021 Salı 14:44
  • Memur-Sen Başkanı Manga Gençlik Ve Spor Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı18 Mayıs 2021 Salı 14:28
  • Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kapsamında Etkinlikler Düzenliyor18 Mayıs 2021 Salı 14:27
  • Şubat ayı bursları ödendi18 Mayıs 2021 Salı 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti