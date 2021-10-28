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İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Mesajında, “Nice Yıllara Türkiye’m” diyen Başkan Sadıkoğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını kutlamaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade etti. 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk halkına armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında bir kez daha Türkiye ve KKTC’nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.
 
Başkan Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükran ile andığı mesajının devamında ise şunlara yer verdi: 

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, takvim yaprakları 28 Ekim 1923’ü gösterdiğinde ‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ diyerek, Türk halkına en büyük mirasını ve emanetini bırakmasının üzerinden 98 yıl geçti. Lakin ayrılmaz bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğumuz, tek millet iki devlet ülküsünü yalnızca sözde değil, her alanda hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz.  Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaş coşkusunu ve heyecanını ülkemizde de yaşıyor olmak bizler için ayrıca gurur kaynağıdır. Türk milleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde çağdaş dünyayla bütünleşmek için kararlılığını ve mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının da güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere güç vermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

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