İskele Belediye çalışanının PCR testleri de pozitif!

İskele Belediye çalışanlarının PCR testleri de pozitif çıktı. Çalışanların hızlı testleri pozitif çıkmıştı.
İskele mezbahasında görev yapan şahsın PCR testi pozitif çıkarken, İskele Mckenzie Plajı’nda görevli şahsın PCR testi ise negatif çıktı.
İskele ilçesinde son 24 saat içerisinde PCR testi pozitif olan 6 vaka açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İskele Merkez'de 1, Yedikonuk'ta 1, Ötüken'de 1, Kaleburnu'nda 2 ve Mersinlik'te 1 olmak üzere, İskele bölgesinde toplam 6 vaka tespit edildi.
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