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İskele Belediye Meclisi’nden ‘Nil Virüsü’ Özel Toplantısı

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İskele Belediyesi, bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Batı Nil Virüsü gündemli toplantı gerçekleştirdi. Hasan Sadıkoğlu Başkanlığındaki Belediye Meclisi toplantısında, ilaçlama konusunu masaya yatırdı
İskele Belediye Meclisi’nden ‘Nil Virüsü’ Özel Toplantısı

İLAÇLAMA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Uzunca bir süredir İskele ve köylerinde hummalı bir şekilde ilaçlama yapan İskele Belediyesi, ilaçlama hizmetini en üst seviyeye çıkardı. Dere yataklarını, su birikintisi olan her yerde ilaçlama yapan İskele Belediyesi, halkı da bu çalışmalara dâhil etti. Vatandaşların sivrisinek olan yerler konusunda İskele Belediyesi’ni yönlendirebilmesi için ihbar hattı oluşturuldu. İskele ve köylerinde yaşayan insanlar, etraflarında gördükleri tehlike arz eden noktalar konusunda İskele Belediyesi’ni   0548 810 11 05/444 21 22  numaralı telefonları arayarak ihbarda bulunabilecek.

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SAĞLIK BAKANI PİLLİ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Bu arada Batı Nil Virüsü konusunda geçtiğimiz günlerde Başbakan ve İçişleri Bakanı ile koordinasyon toplantısı yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. İskele Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Pilli, sivrisinekle mücadelede daha etkili olması amacıyla belediyelere ilaç takviyesi yapılacağını açıkladı.

 

 

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