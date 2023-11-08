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İskele Belediye Tiyatrosu, KKTC turnesine çıkıyor

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İskele Belediye Tiyatrosu, geçtiğimiz hafta seyircisiyle buluşturduğu ‘Komik Para’ oyununun ardından KKTC turnesine çıkıyor.
İskele Belediye Tiyatrosu, KKTC turnesine çıkıyor

İBT ekibi turne programında hem yeni oyunu Komik Para hem de yine seyircisinden büyük ilgi gören Yirmibironbeş Treni’ni tiyatro severlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşayacak. Ekip turne programına 11 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa AKKM’de Yirmibironbeş Treni oyunu ile başlayacak, 9 Aralık’ta ise Girne ‘de Komik Para oyunu ile tamamlayacak.

 

KOMİK PARA VE YİRMİBİRONBEŞ TRENİ SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

Sahnelediği oyunlarla özelde İskele’yi genelde ise ada halkını tiyatroyla buluşturmayı başaran İskele Belediye Tiyatrosu ekibini turne heyecanı sardı.  Geçtiğimiz hafta yeni oyunu tek perdelik komedi türündeki Komik Para ile seyircisinden tam not almayı başaran İskele Belediye Tiyatrosu, KKTC genelinde turneye çıkıyor.

3 Kasım’da İskele AKM’de seyircisiyle buluşturduğu İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para ile sahneye çıkan İBT Ekibi, hem yeni oyunun heyecanını hem de Haziran ayında  sahneye koyduğu  Torgun Orbay’ın kaleme aldığı yine İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği Yirmibironbeş Treni ile ada halkının huzuruna çıkacak.

 

TURNE PROGRAMI LEFKOŞA’DA BAŞLAYACAK, GİRNE’DE TAMAMLAYACAK

İBT Tiyatrosu, sürprizleri, tesadüfleri, yanlış anlamaları içinde barındıran çok hareketli bir oyun olma özelliği taşıyan Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para ile Torgun Orbay’ın kaleme aldığı Yirmibironbeş Treni’ni bu kez turnede tiyatro severlerle buluşturacak.  Komik Para oyunu, 13 Kasım Gazimağusa Kükom’da, 18 Kasım Lefkoşa AKKM’de, 2 Aralık Güzelyurt’ta, 9 Aralık’ta ise Girne’de perde diyecek. İBT Ekibi,  Yirmibironbeş Treni oyununu ise 11 Kasım Lefkoşa’da, 20 Kasım Gazimağusa Kükom’da, 25 Kasım Güzelyurt’ta, 28 Kasım’da ise İskele AKM’de seyircisinin huzuruna çıkacak. Oyunlar tüm bölgelerde saat 19.30’da başlayacak.

 

İskele Belediye Tiyatrosu Turne Programı

KOMİK PARA

13 KASIM MAĞUSA (KÜKOM)

18 KASIM LEFKOŞA (AKKM)

 2 ARALIK GÜZELYURT

9 ARALIK GİRNE

 

21:15 TRENİ

11 KASIM LEFKOŞA (AKKM)

20 KASIM MAĞUSA (KÜKOM)

25 KASIM GÜZELYURT

28 KASIM İSKELE AKM

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