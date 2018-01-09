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İskele Belediye Tiyatrosu yeni oyunuyla perde dedi

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İskele Belediye Tiyatrosu yeni oyunuyla perde dedi
‘Sen ben yok, biz varız’

İBT, yeni oyunuyla perde dedi

İskele Belediye Tiyatrosu’nun çocuklar için hazırladığı ‘Sen ben yok, biz varız’ isimli yeni oyunu, bugün (9 Ocak Salı) perde dedi. İlk gösterimi İskele AKM’de yapılan oyunu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, İskele Maarif Anaokulu ve Boğaziçi ilkokulu öğrencileri izledi. Oyun 11 Ocak Perşembe günü de İskele AKM’de çocuk izleyicileriyle buluşacak.

‘Sen Ben Yok Biz Varız’ isimli çocuk oyunu tam not aldı

Bugüne kadar hazırladığı birçok oyunuyla çocukların beğenisini kazanmayı başaran İskele Belediye Tiyatrosu, yaklaşık 40 dakika süren tek perdeli müzikli oyunuyla da çocuklardan tam not almayı başardı. Sami Yakar yönetmenliğindeki oyunda, sorunları kötülükle değil, iyilikle halletmenin yolları çocuklara gösterilmeye çalışılıyor.

İyilik, kötülüğe karşı!

Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı, Sami Yakar’ın yönettiği oyunda, hiçbir sorunu olmayan, mutlu mesut geçimini sağlayan iyi insanların yaşamını sürdürdüğü küçük bir ülkenin, bir anda kötü kalpli bir insanın gelmesiyle değişen yaşantısı ve bu kötü kalpli insanla baş etmenin yolları konu alınıyor. Yönetici, değirmenci, çiftçi, işçi ve fırıncının, kötü kalpli insanla verdikleri mücadelenin anlatıldığı pedagog onaylı çocuk oyununda, kazanan ise iyi kalpli insanlar oluyor. Çocuklara da şiddetle değil, akıl yoluyla yapılan planların her zaman kazandırdığı mesajı veriliyor.

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Aykız Şenmert, İrem Yılmaz, Arda İlteriş’in yanı sıra İskele Belediye Personeli Bilal Dericioğlu, Ebru Kırmızı ve Hasan Kırmızı’nın, karakterlere can verdiği oyunun müziklerini ise Ziya Başkal yaptı. İskele Belediye Tiyatrosu, daha önce de Pandomim gösterisi, Kralın Diş Ağrısı ve Charlie Chaplin gibi birbirinden renkli oyunlarla çocukların huzuruna çıkmıştı.

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