İskele Belediye Tiyatrosu'ndan Yeni Oyun: "Tehlikeli Saplantı" 27 Mart'ta Sahne Alıyor

İskele Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde heyecan verici bir gösteriyle sahneye çıkıyor! "Tehlikeli Saplantı" adlı yeni oyunlarıyla izleyicileri büyüleyecekler. İBT'nin 8. yılını kutlayacağı bu özel geceyi kaçırmayın.

İBT’NİN YENİ OYUNU YOLDA

‘TEHLİKELİ SAPLANTI’ 27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE İSKELE’DE PERDE DİYECEK

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, 2024 yılının ilk oyunu için hazırlıklarını sürdürüyor. 8. Yaşını izleyicisiyle birlikte sahnede kutlamaya hazırlanan İBT ekibi, Tehlikeli Saplantı ile 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde İskele’de perde diyecek.

İBT, 8. YILINI YENİ OYUNUYLA KUTLAYACAK

Bundan 8 yıl önce İskele Belediyesi bünyesinde çalışmalarına başlayan, kısa süre içerisinde de sahneye taşıdığı oyunlarla adından söz ettiren İskele Belediye Tiyatrosu, 8. Yılını da yeni oyunuyla taçlandıracak. İskele’de tiyatro kültürünün kazandırılmasına vesile olan ancak yalnızca İskele’de değil, sahne aldıkları her yerde büyük beğeni kazanan İBT, yeni oyunuyla da bu başarısını sürdürecek.

Şimdilerde yoğun bir çalışma programı içerisine giren ekip hem yeni oyununu izleyicisiyle buluşturacak olmanın hem de İBT’nin kuruluşunun 8. Yılını kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

‘TEHLİKELİ SAPLANTI’ 27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’NDE İSKELE’DE PERDE DİYECEK

İBT’nin yeni oyunu, tek perdelik trajedi, Tehlikeli Saplantı. N. J. Crisp’in kaleme aldığı İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yöneteceği oyun, ilk gösterimini de kendi evinde, İskele AKM’de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde yapacak.

Oyunda yer alan karakterler Mark ve Sally’in rutin biçimde sürdürdükleri ve temeli çıkar ilişkisine dayanan evliliklerini sorgulamak zorunda kalmasıyla başlayan Tehlikeli Saplantı, geçmişe gömülmek istenen sırların da açığa çıkmasıyla trajik bir hal alıyor.

Bilen Kılıç, Mehmet Külçer ve Burkay Mehmet Uzun’un aynı sahneyi paylaşacağı oyunun perde arkasında ise süflözde Ceren Boyacı, ses-ışık ve efektte Murat Sirhan, dekor tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda da Ebru Kırmızı yer alıyor.