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İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği " Tiyatro Günleri" sona erdi

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İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği " Tiyatro Günleri" sona erdi
İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği " Tiyatro Günleri" sona erdi

27 Mart’ta İskele Belediye Tiyatrosu’nun ‘Kapı Çalıyor’ isimli oyunuyla başlayan İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Tiyatro Günleri, 27 Mayıs’ta Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı OKB OKB isimli oyunuyla sona erdi. İskele’deki izleyicisiyle buluşan Şehir Tiyatrosu ekibi, performanslarıyla büyük alkış aldı. İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, Tiyatro Günlerinin kapanışında yaptığı konuşmada, kendilerine bu fırsatı veren İskele Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.  

 

ALTI OYUN İZLEYİCİSİYLE BULUŞTU

İlk kez düzenlenmesine rağmen, büyük ilgi gören İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Tiyatro Günleri, konuk ekip, Güzelyurt Belediyesi Şehit Tiyatrosu’nun ‘OKB OKB’ isimli oyunla perdelerini kapattı. 27 Mart’ta başlayan ve iki ay boyunca halktan büyük ilgi gören Tiyatro Günleri’nde 6 oyun izleyicisiyle buluştu. İskele Belediye Tiyatrosu ‘Kapı Çalıyor’, İzmir’den gelen Tiyatro Ofisi ‘Kadınlar Konuşursa’, BKM Mutfak Kıbrıs oyuncuları ‘Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’,Gibetsu-Tiyatro Su ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’  Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ise ‘Kartal Yuvası’ ile İskele AKM’de sahne aldılar. Tiyatro Günlerinin kapanışını ise daha önce duyurulduğu gibi İskele Belediye Tiyatrosu yapamadı. Baş Belası isimli oyunun başarılı oyuncusu Mehmet Külçer’in

babasının yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Tiyatro Günlerinin kapanışı Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘OKB OKB’ isimli oyunla yapıldı.

 

OKB’YE İZLEYİCİSİNDEN TAM NOT

İskele Belediye Tiyatrosu’nun daveti üzerine İskele AKM’de tiyatroseverlerle buluşan Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, performansıyla tam not almayı başardı. Büyük beğeni toplayan, Laurent Baffie’nin yazdığı, Jale Dinarlı yönettiği oyunda OKB’nin (Obsesif Kompulsif Bozukluk) grup terapisi üzerinden tedavi yöntemi, 6 OKB hastası üzerinden aktarıldı. Oyunda birbirlerinin takıntılarını gören hastalar, birbirleriyle kaynaşıp tanışıyor. Bir süre sonra ortamdaki hastalar birbirinden güç alarak yaşama bağlanmayı öğreniyor. Grup tedavisi de böylelikle başarıya ulaşıyor. İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncu kadrosunun yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa Hanife Demir ve İsmail Osum’un da izleyiciler arasında olduğu geceye Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kalkanlar da katıldı.

 

YAKAR: KÜLTÜREL BOŞLUĞU DOLDURMAYA ÇALIŞTIK

Tiyatro Günlerini düzenleyen İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, oyunun bitiminde sahneye çıkarak, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nu tebrik etti. Yakar,  davetlerini kırmayarak İskele’de seyirciyle buluşan ekibe ayrıca teşekkür de etti.

Bu yıl ilk kez düzenlemelerine rağmen çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yakar, İskele AKM’yi her oyunda tıka basa dolduran izleyiclere, tiyatroseverlere de teşekkür etti. İBT Yönetmeni Sami Yakar, kendilerine bu fırsatı veren, izleyicileriyle buluşmalarına vesile olan İskele Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da teşekkür etti. Adanın dört bir yanından oyunlara büyük ilgi gösterildi diyen Yakar, Belediye Tiyatrosu olarak Tiyatro Günleri ile Gazimağusa’dan Karpaz’a kadar ciddi bir kültürel boşluğu da doldurmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu yıl ilkini düzenledikleri Tiyatro Günleri’ni geleneksel hale dönüştüreceklerinin de müjdesini veren Yakar, gelecek yıl daha geniş kapsamlı ve daha nitelikli oyunlarla izleyicinin karşısına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

 

 

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