 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.166
  • Altın 153,787
  • Dolar 3,8247
  • Euro 4,5082
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu yolda

»
İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu yolda
Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı oyunu Sami Yakar yönetiyor

Sen ben yok biz varız!
İskele Belediye Tiyatrosu yeni oyunuyla bir kez daha çocukların huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Pandomim gösterisi, Kralın Diş Ağrısı ve Charlie Chaplin gibi birbirinden renkli çocuk oyunlarına imza atan İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunun adı ‘Sen Ben Yok Biz Varız.’  15 Aralık itibariyle çocuk izleyicisiyle buluşacakPedagog onaylı çocuk oyununun müziklerini ise Ziya Başkal yaptı. 

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu yolda
Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı oyunu Sami Yakar yönetiyor. Provaları yaklaşık 1 aydır devam eden tek perdelik oyunda şiddetle değil, akıl yoluyla yapılan planlardan bahsediliyor. Oyunun konusu ise şöyle: Küçük bir ülkede geçen oyunda insanların ürettiklerini birbirleriyle paylaştıklarına vurgu yapılıyor. Değirmenci, çiftçi, işçi ve fırıncının başından geçenlerin konu alındığı oyunda kötü insanların ülke gelmesiyle yaşananlar ve bu kötü insanlarla baş etmenin yolları aranıyor. 

Çocuk oyunun oyuncu kadrosu ise şöyle; 
Yönetici:Aykız ŞENMERT 
Fırıncı:İrem YILMAZ 
Değirmenci:Arda İLTERİŞ 
Kötü Adam:Bilal DERİCİOĞLU 
Çiftçi:Ebru KIRMIZI 
İşçi:Hasan KIRMIZI 
Yönetmen: Sami YAKAR
Ses-ışık:Burak FIRAT 
Suflör:Muhterem HOCAOĞULLARI 
Müzik: Ziya BAŞKAL

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 10. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başladı07 Aralık 2017 Perşembe 10:28
  • “Ömer Dayı ve Bareyası” Kıbrıs Turunda06 Aralık 2017 Çarşamba 12:29
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası ile İki Toplumlu Koro’dan ortak konser05 Aralık 2017 Salı 13:12
  • 27. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:01
  • “Bana Bir Şans Ver” isimli komedi Lefkoşa'da oynamaya devam ediyor04 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Halk Müziği Konseri bu akşam04 Aralık 2017 Pazartesi 13:21
  • "Biz” adlı fotoğraf sergisi Salı günü AKM’de açılıyor03 Aralık 2017 Pazar 15:21
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Sergisi Naci Talat Vakfı’nda açıldı30 Kasım 2017 Perşembe 13:38
  • “Kısmet”in çekimleri tamamlandı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:47
  • “LTB 3. Engelsiz Sanat Gecesi” düzenlenecek29 Kasım 2017 Çarşamba 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti