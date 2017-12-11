Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı oyunu Sami Yakar yönetiyor

Sen ben yok biz varız!

İskele Belediye Tiyatrosu yeni oyunuyla bir kez daha çocukların huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Pandomim gösterisi, Kralın Diş Ağrısı ve Charlie Chaplin gibi birbirinden renkli çocuk oyunlarına imza atan İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunun adı ‘Sen Ben Yok Biz Varız.’ 15 Aralık itibariyle çocuk izleyicisiyle buluşacakPedagog onaylı çocuk oyununun müziklerini ise Ziya Başkal yaptı.

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu yolda

Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı oyunu Sami Yakar yönetiyor. Provaları yaklaşık 1 aydır devam eden tek perdelik oyunda şiddetle değil, akıl yoluyla yapılan planlardan bahsediliyor. Oyunun konusu ise şöyle: Küçük bir ülkede geçen oyunda insanların ürettiklerini birbirleriyle paylaştıklarına vurgu yapılıyor. Değirmenci, çiftçi, işçi ve fırıncının başından geçenlerin konu alındığı oyunda kötü insanların ülke gelmesiyle yaşananlar ve bu kötü insanlarla baş etmenin yolları aranıyor.

Çocuk oyunun oyuncu kadrosu ise şöyle;

Yönetici:Aykız ŞENMERT

Fırıncı:İrem YILMAZ

Değirmenci:Arda İLTERİŞ

Kötü Adam:Bilal DERİCİOĞLU

Çiftçi:Ebru KIRMIZI

İşçi:Hasan KIRMIZI

Yönetmen: Sami YAKAR

Ses-ışık:Burak FIRAT

Suflör:Muhterem HOCAOĞULLARI

Müzik: Ziya BAŞKAL