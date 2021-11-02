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İskele Belediyesi 15 MİLYON TL Borçlanma kararı aldı!

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İskele Belediyesi 15 MİLYON TL Borçlanma kararı aldı!
İskele Belediyesi 15 MİLYON TL Borçlanma kararı aldı!

İskele Belediyesi 15 MİLYON TL Borçlanma kararı aldı!

Bazı Belediye Meclis üyeleri, borçlanma kararına hayır oyu kullandı.

Sosyal Medya Hesabından açıklama yapan CTP Belediye Meclis üyesi Çağan Coşkuner kaynakların çar çur edildiğini belirtti.

Kararın 6 evet, 2 hayır oyuna rağmen alındığı öğrenildi. 

 

İşte CTP Belediye Meclis üyesi Çağan Coşkuner'in sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Borçlanma ile ilgili olarak yapılan oylamada ret oyu verdim...Çünkü;

1.) Bölgemizde faaliyet gösteren malum elektrik santralından 16 yıldır alınmayan vergiler var..( toplam miktar 100 milyon ₺'nin üzerinde) bu konuda yargıya gidilmesini savundum..Belediyeye bu konuda 1 yıl önce verilmiş bir dilekçem var ancak hiçbir adım atılmadı.

2.)Emirnameye mahkum edilmemizden dolayı, Belediyenin inşaat ruhsatları gelirlerinde yıllık 5 milyon ₺'nin üzerinde daralma var..

Bu konuda da belediyenin eylem yapması ve yargıya gitmesi gerektiğini savundum.

3.)Mevcut yönetim anlayışı ile belediyenin öz kaynaklarının doğru kullanılmadığı ve çar çur edildiğini, pandemi döneminde tüm dünyada ekonomi daralmış iken borçlanmaya gidilmesinin risk olduğunu savundum.

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