İskele Belediyesi 2. Yaz etkinliği sona erdi

İskele Belediyesi’nin bu yıl 6-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi. 5 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen; Modern Dans, müzik, satranç, halk dansları, küçük şefler atölyesi, workshop (seramik ve kil yapımı), sanat atölyeleri (resim, kara kalem, sulu boya, desen çalışması, el işi, taş boyama) gibi aktivitenin yer aldığı İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerine katılan çocuklar hem öğrendi hem eğlendi. 10 Eylül Salı günü etkinliklerin tamamlanmasının ardından eğitmenleri ve refakatçileri eşliğinde Gazimağusa’da, kendileri için özel olarak hazırlanan geziye katılan çocuklara dün (12 Eylül) de katılım belgeleri taktim edildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katılımıyla İskele AKM’de düzenlenen törene, çocuklar tam katılım sağlarken, çocukları aileleri ve eğitmenleri de yalnız bırakmadı. Çocuklar törenin ardından ise İskele Belediyesi Kültür Evi önünde hazırlanan ve kendi el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiyi de aileleri ile birlikte gezdi.

ÇOCUKLAR ETKİNLİK SÜRESİNCE HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ

6-12 yaş grup çocukların katıldığı İskele Belediyesi Yaz Etkinlikleri, bu yıl da dolu dolu geçti. 10 Eylül’de sona eren etkinlikler arasında Modern Dans, müzik, satranç, halk dansları, küçük şefler atölyesi, workshop (seramik ve kil yapımı), sanat atölyeleri (resim, kara kalem, sulu boya, desen çalışması, el işi, taş boyama) olmak üzere 7 ayrı dalda etkinlik yer aldı. Çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmelerine olanak sağlamak, yeni bir şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlenmeleri amaçlanan etkinlikler, İskele Belediyesi Kültür Evi, İskele Atatürk Kültür Merkezi, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu, İskele Belediyesi Piknik Restoran ve İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Çalışma Salonu’nda yapıldı. Modern Dans kursu Hasine Felek, Müzik/Koro kursu Ziya Başkal, Satranç kursu Ahmet Türeller, Serah Menteşe, Halk Dansları kursu İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri Damla Teber, Özen Özanlar, Nazmi Taran, Yücel Özdoğdu, Hakan Tekkanat, workshop Sude Gingi, sanat atölyeleri Olcan Güllü ile Hülya Plaka, Küçük Şefler Mutfakta kursunun ise Mahmut Taygun tarafından verildiği İskele Belediyesi Yaz Etkinlikleri programına katılım da bir hayli yoğun oldu.

ETKİNLİKLER TAMAMLANDIĞINDA GEZİYE KATILDILAR

Her günü dolu dolu geçen, eğlenirken öğrenen çocuklar, İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerinin kapanışını ise 10 Eylül Salı günü gittikleri Gazimağusa gezisi ile yaptılar. Burada, Suriçi’ni refakatçileri ve eğitmeleri eşliğinde ziyaret eden çocuklara gezdikleri yerlerle ilgili bilgiler İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa tarafından verdi. Yeni yerler keşfetmenin mutluluğunu yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

ETKİNLİKLERE KATILAN ÇOCUKLARA KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

SADIKOĞLU: “ÇOCUKLARIN HAYATLARINDA GÜZEL BİR ANI OLARAK KALMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Pazartesi’den Cuma’ya her gün en az bir kursun olduğu İskele Belediyesi Yaz Etkinliklerine katılan ve kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara ise İskele AKM’de düzenlenen törenle katılım belgeleri edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İskele Belediye Başkanı konuşma yaptı. Bir ay süren etkinliğe katılan tüm çocukları tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, çocuklarla, hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esasıyla, bir ay boyunca eğlenceli ve kaliteli vakit geçiren eğitmenlere de şükranlarını sundu. İskele Belediye Başkanı konuşmasının sonunda ise çocukların aldıkları katılım belgelerinin hayatlarında güzel bir anı olarak kalmasını temenni etti.