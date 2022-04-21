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İskele Belediyesi , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenledi

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İskele Belediyesi , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenledi
İskele Belediyesi , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenledi

İskele Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde bölgedeki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak etkinlikler düzenledi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yer alan ve 2 gün sürecek olan organizasyonla çocuklar lunaparktan ücretsiz olarak yararlanıyor.

Çocuklara pamuk şekeri, dondurma ve balon da dağıtıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, makamında yaptığı konuşmada çocukların bayramını kutladı.

Sadıkoğlu, çocukların özel gününe kayıtsız kalamadıklarını ve onlara yönelik olarak çeşitli eğlenceler düzenlediklerini ifade ederek tüm çocukların gününü kutladı.

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