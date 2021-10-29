İskele Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı

YAŞASIN CUMHURİYET!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 98.YILI KUTLU OLSUN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkına armağan ettiği Cumhuriyet, 98 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde de coşkuyla kutlandı. Törenlerin yapıldığı İskele’de de gurur ve coşku hakimdi. 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı İskele’deki törenler; Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti.

İSKELE’DE CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANDI

İSKELE’DEKİ TÖREN ATATÜRK ANITI VE ECEVİT MEYDANI’NDA DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 29 Ekim 1923’ün 98. yıldönümü KKTC genelinde törenlerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İskele’de de tören düzenlendi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde protokolün de yer aldığı kortejin Atatürk Anıtı’na varması ile başlayan törende, sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Kutlamaların bir sonraki durağı olan Ecevit Meydanı’ndaki törende ise günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra Cumhuriyet temalı şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı. Törenlere; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, Milletvekilleri Yasemin Öztürk ile Mesut Genç, İskele Belediyesi Asbaşkanı Huriye Kaşer Yüzügülen, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

GKK BANDOSU MİNİ KONSER VERDİ

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci’nin törene katılanların bayramını kutlaması ile başlayan törende GKK Bandosu’nun verdiği mini konserle devam etti. Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İskele Evkaf TMT Tarih Öğretmeni Ümran Direk yaptı.

DİREK: CUMHURİYET; ANADOLU HALKININ GÖSTERDİĞİ ERDEMDİR, FAZİLETTİR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinin başlangıcından Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci kısaca özetleyerek konuşmasına başlayan İskele Evkaf TMT Tarih Öğretmeni Ümran Direk, bağımsızlık mücadelesinin Türk milletine bıraktığı en önemli mirasın da Cumhuriyetin olduğuna vurgu yaptı. Direk konuşmasında Cumhuriyet’in sözlük anlamına ve Türk Milletinin ruhundaki tanımına da yer verdi: “Sözlükteki anlamıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün devlet yönetiminde en belirgin şeklidir. Ruhumuzdaki Cumhuriyet, dışarıda işgalci güçlere karşı milli bağımsızlık, içeride saltanata karşı verilen milli egemenlik mücadelesinin zaferidir. Anadolu halkının gösterdiği erdemdir, fazilettir. Yokluk içinde varlığı yendiği özgürlük mücadelesinin tacıdır…”

ŞİİRLERLE ‘CUMHURİYET’ ANLATILDI

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu. Şht. İlker Karter İlkokulu öğrencisi Elvin Özkoldaş ‘29 Ekimler’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Kumru Türksoy ‘Cumhuriyet’, İskele Evkaf TMT öğrencisi Sümer Kurukafa ‘Yaşasın Cumhuriyet’, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Melek Kara da ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ isimli şiirleri okudular.

DANS GÖSTERİLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında dans gösterileri de vardı. İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu da hünerlerini sergiledi.