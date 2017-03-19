İskele Belediyesi 8. Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor.

Belediyenden verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında dün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü dolayısıyla Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği “Onlar; geri dönmeyi düşünmediler” isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Ruşen Mert Amanat’ın yazıp, yönettiği ve rol aldığı tiyatro oyununda Polenekin Dadan, Nisa Talaşmanlı, Mari Lidiya Landau, Çağrı Yılmaz, Doğukan Özokutan, Selim Hartavi, Onur Baş, Görkem Kababıyık, Mehmet Emin Aktaş, Hazel Hacıahmetoğlu, Aydın Kayıran ve Hasan Mani rol aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, oyun sonrasında yaptığı konuşmada, oyuncuları, sergiledikleri başarılı performanslarından dolayı kutladı. Oyunun ilk kez İskele’de sahnelenmesinden dolayı teşekkür eden Sadıkoğlu, Türk tarihine altın harflerle işlenen Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümünün kutlandığı günde, böylesi anlamlı bir oyuna ev sahipliği yaptıkları için ayrıca gururlandıklarını söyledi.

8. Kültür ve Sanat Günleri 23 Mart’ta İskele Belediye Korosu’nun kadın şarkıları konseriyle devam edecek. İskele AKM’de yer alacak konser saat 20.00’de başlayacak. Kültür ve Sanat Şöleni, 31 Mart’ta Şiir Şöleni ile sona erecek.