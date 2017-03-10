 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.834
  • Altın 144,387
  • Dolar 3,7500
  • Euro 3,9771
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

İskele Belediyesi “8. Kültür&Sanat Günleri” devam ediyor

» »
İskele Belediyesi “8. Kültür&Sanat Günleri” devam ediyor
İskele Belediyesi “8. Kültür&Sanat Günleri”, dün akşam Grup İskele Babutsa’nın verdiği konserle devam etti.

Kubilay Aşık, Fadıl Başkal ve Ayhan Başkal’dan oluşan Grup İskele Babutsa, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

Belediye yetkililerinin ve müzikseverlerin izlediği konsere İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu  yurt dışında olması dolayısıyla mesaj gönderdi ve etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletti.

İskele Belediyesi 8. Kültür&Sanat Günleri, 15 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’da Kıbrıslı Yazar Bülent Gardiyanoğlu’nun “Her şey hakikati görmekle başlar” isimli söyleşisi ile devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siber, İskele Kadınlar Derneği heyetini kabul etti20 Şubat 2017 Pazartesi 15:52
  • Erhürman İskele Belediyesi ve Kıbrıs Türk Petrolleri’ni ziyaret etti19 Şubat 2017 Pazar 14:51
  • Yeniboğaziçi’nde “Organik Tarıma giriş”16 Şubat 2017 Perşembe 12:49
  • Topcuköy’de 1 Kişi Köpekle Ve Ruhsatsız Av Yaparken Yakalandı08 Şubat 2017 Çarşamba 18:00
  • “Dönüşümlü başkanlık pazarlık kozu olarak kullanılamaz”06 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
  • 39 yaşındaki işçi, mikserde ezilerek can verdi...05 Şubat 2017 Pazar 10:20
  • 25 bin TL'lik soygunun zanlıları sırra kadem bastı!03 Şubat 2017 Cuma 10:06
  • 'Karneni getir, kitabını götür'02 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • Kalp krizi sonucu 50 yaşında hayata gözlerini yumdu...31 Ocak 2017 Salı 14:18
  • İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun duvarlarını yeniliyor31 Ocak 2017 Salı 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti