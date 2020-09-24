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İskele Belediyesi atıklar konusunda uyardı

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İskele Mandıralar Bölgesi’ne bugünden itibaren inşaat atığı ya da moloz atan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.
İskele Belediyesi atıklar konusunda uyardı

İskele Mandıralar Bölgesi, barınağa giden yolun her iki tarafına da çöp dökmek yasaktır uyarısına rağmen bölgeye çöp, inşaat atığı ya da moloz atığı döküldüğünü belirten İskele Belediyesi, söz konusu bölgeye bugünden itibaren atık döken kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

İskele Belediyesi’nin duyurusu;

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
İskele Mandıralar Bölgesi, barınağa giden yolun her iki tarafına da çöp dökmek yasaktır uyarısına rağmen; çöp, inşaat atıkları ve moloz atıldığını üzülerek görmekteyiz. Ekiplerimiz tarafından sürekli olarak takip edilen bölge dün bir kez daha çöpten temizledi. Ancak bugünden(24 Eylül) itibaren söz konusu bölgeye çöp, inşaat atığı ya da moloz atan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını halkımıza önemle duyururuz.

 

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