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İskele Belediyesi Çocuk Şöleni Düzenledi

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İskele Belediyesi Çocuk Şöleni Düzenledi
İskele Belediyesi Çocuk Şöleni Düzenledi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ada genelinde olduğu gibi İskele’de de coşkuyla kutlanıyor. 
23 Nisan’a özel Çocuk Şöleni düzenleyen İskele Belediyesi 800’e yakın çocuğun keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı.  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Lunaparka ücretsiz girişin sağlandığı şölende çocuklara dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Balonların da dağıtıldığı şölende yüz boyama etkinliği yapıldı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu hatıra panosu önünde fotoğraflar çektirildi. 
İSKELE BELEDİYESİ ÇOCUK ŞÖLENİ DÜZENLENDİ, ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi 21-22 Nisan tarihleri arasında İskele Belediyesi sınırlarında bulunan kreş, anaokul, ilkokul ve özel eğitimde eğitim gören yaklaşık 800 kadar çocuğa, bayram coşkusunu erken yaşattı. 
Vakıflar İdaresi İskele İyilik Gönüllüleri de İskele Belediyesi’nin düzenlediği çocuk şölenine katılan çocuklara içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraşın olduğu "İyilik" kalemliği dağıttı
SADIKOĞLU: “ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALDIM”

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İskele Belediyesi sınırlarında bulunan Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Aygün Anaokulu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ve Ötüken Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklara yönelik düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şöleni’ne İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katılarak çocuklarla vakit geçirdi. 
Sadıkoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Pandemiden dolayı 2 yıldır çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirdiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, bunu göz önünde bulundurarak bu yıl salgının da azalmasıyla birlikte çocuklara böylesi bir şölen düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. 
Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördüğünü ifade eden Başkan Sadıkoğlu, benim için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz dedi. 

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Sadıkoğlu, bu özel günü çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri de rahmet, minnet ve şükranla andı.

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