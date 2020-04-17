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İskele Belediyesi: Dedikodular asılsız, itibar etmeyin...

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İskele Belediyesi açıklama yaptı...
İskele Belediyesi: Dedikodular asılsız, itibar etmeyin...

İskele Belediyesi resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

Geçtiğimiz günlerde 2 vatandaşımıza yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte, sosyal medyada yazılıp çizilen bazı haberler ve bazı kişilerin asılsız bilgileri kulaktan kulağa yaymasıyla, İskele’de ne yazık ki panik ortamı yaratılmak istenmiştir. Söz konusu 2 vatandaşımız şu anda Lefkoşa’da karantina hastanesinde olmakla birlikte yakın temaslıları da Girne’de bir otele yerleştirilmişlerdir.

Yapılan haberler, kulaktan kulağa yayılan dedikodular hem aileyi hem de bizi fazlasıyla üzmüştür.

Değerli halkımız, özellikle gün içerisinde yine kulaktan kulağa yayılmak istenen ‘İskele karantinaya alınacak, sokağa çıkmak yasaklanacak’ ‘İskele Belediyesi personelinde de virüs çıktı’ gibi iddialar asılsız olup, bu tür dedikodulara itibar etmemenizi, doğru haber ve bilgileri de İskele Belediyesi’nden ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi hesaplarından takip etmenizi önemle rica ederiz.

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