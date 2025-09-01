  • BIST 11288.05
  • Altın 4610.364
  • Dolar 41.1205
  • Euro 48.2583
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAnket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Balçova’daki festivalinde birinci oldu

» »
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (İBHDT), 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Balçova Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde birinci oldu ve “en iyi koreografi” ödülüne layık görüldü.
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Balçova’daki festivalinde birinci oldu

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İzmir Balçova Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne 8 ülkeden halk dansları ekipleri katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu festivale katılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinde birincilik elde eden İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunu kutladı.

Sadıkoğlu, elde edilen başarının sadece İskele için değil, KKTC için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin sanata ve kültüre olan katkısı bizleri onurlandırıyor. Halk danslarımızı yurtdışında en güzel şekilde temsil eden ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CTP Gençlik Örgütü İskele İlçesi’nde Başkan İlkay Garib25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:09
  • İskele'de bıçaklama...22 Ağustos 2025 Cuma 16:37
  • İskele’de 2,7 büyüklüğünde deprem21 Ağustos 2025 Perşembe 08:53
  • Olguner: İskele’deki depremin karada olması bizi tedirgin ediyor21 Ağustos 2025 Perşembe 08:52
  • “Turizm Polisi” uygulaması İskele’de hayata geçirildi!19 Ağustos 2025 Salı 09:47
  • “Hakkımızı almak için masada olacağız, muhataplarımızla görüşeceğiz”18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:50
  • Karpaz'da köpeği traktör ile çeken sürücüye para cezası!17 Ağustos 2025 Pazar 09:18
  • İskele’de İlk Sürücü Okulu Açılıyor16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:38
  • İskele'de sahte dekontla borçlarını ödemiş gibi gösteren şahıs tutuklandı14 Ağustos 2025 Perşembe 09:00
  • İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndaki büfe yenileniyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti