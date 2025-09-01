İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Balçova’daki festivalinde birinci oldu

Sadıkoğlu, elde edilen başarının sadece İskele için değil, KKTC için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin sanata ve kültüre olan katkısı bizleri onurlandırıyor. Halk danslarımızı yurtdışında en güzel şekilde temsil eden ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.