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İskele Belediyesi Halk Plajı Kalplerle Donatıldı

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İskele Belediyesi Halk Plajı Kalplerle Donatıldı
İskele Belediyesi Halk Plajı Kalplerle Donatıldı

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Gönül Salıncağının etrafı kalplerle donatıldı.

İskele Belediyesi’nden yapıla açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulan deniz manzaralı gönül salıncağı ve dün akşam itibari ile ışıklandırılan kalpler, İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen sevdalıların sevgisini ölümsüzleştirmeye hem vesile olacak hem de 14 Şubat Sevgililer Günü için bir farklı bir alternatif.

SADIKOĞLU: “BİZİM SEVDAMIZ, SİZİN DE SEVDANIZ OLSUN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da FORBES dergisi tarafından dünyanın en iyi sahili seçilen İskele’de, İskele Belediyesi Halk Plajı’na 14 Şubat Sevgililer Günü için bir özel dokunuş daha yaptıklarını söyledi. Sevgisini yüreğinde hisseden, eşine, evladına, vatanına ve milletine aşık olan herkesin Sevgililer Günü’nü kutlayan Başkan Sadıkoğlu, yılın 4 mevsimi çok sayıda turisti ağırlayan Halk Plajı’nın, gönül salıncağının ardından yerleştirilen ışıklı kalplerle daha da renklendiğini ifade etti. Sadıkoğlu, denize karşı kurulan salıncak ve kalplerle  ‘Sevdamız İskele’ sloganının İskele’yle daha da bütünleştiğini belirtti.

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