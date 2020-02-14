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İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu

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İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu
İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu

İskele Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda deniz karşı ‘Gönül Salıncağı’ kurdu. ‘Sevdamız İskele’ sloganıyla İskele Belediyesi İmar Birimi İç mimarları tarafından tasarlanan ve İskele Belediyesi Demirci Atölyesi ile Marangoz Atölyesi tarafından yapılan, Park-Bahçe Birimi tarafından çiçeklendirilen Gönül Salıncağı, bugün (14 Şubat) itibariyle İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen yerli ve yabancı herkesin kullanımında olacak.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bugünden itibaren hizmet verecek Gönül Salıncağı, kumu-güneşi ve sahiliyle göz dolduran İskele’nin yeni gözdesi olacak. İskele Belediyesi’nin ‘Sevdamız İskele’ sloganı da gönül salıncağıyla birlikte ölümsüzleşecek. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulan deniz manzaralı salıncak, sevdasını yüreğinde hisseden, sevgisini ölümsüzleştirmek isteyen herkese açık olacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tasarlanan, kalpten oluşan ve etrafı çiçeklerle süslenen Gönül Salıncağıyla ilgili konuştu. Sevgisini yüreğinde hisseden, eşine, evladına, vatanına ve milletine aşık olan herkesin Sevgililer Günü’nü kutlayan Başkan Sadıkoğlu, gönül salıncağının özelde İskele’ye genelde ise tüm halka hayırlı olmasını diledi. Yılın 4 mevsimi çok sayıda turisti ağırlayan Halk Plajı’nın, kurulan salıncakla birlikte daha da renklendiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, salıncağın yapımında emeği geçen herkesi tebrik etti. Denize karşı kurulan salıncak sayesinde, ‘Sevdamız İskele’ sloganının İskele’yle bütünleştiğini de ifade eden Sadıkoğlu, “bizim sevdamız sizin de sevdamız olsun” dedi.

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