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İskele Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele edilecek köy listesini duyurdu

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İskele Belediyesi, haşere ve sinekle mücadeleye gidilecek köy listesini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Pandemiden dolayı ara verilen ilaçlama ücretsiz gerçekleştiriliyor” denildi.
İskele Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele edilecek köy listesini duyurdu

İskele Belediyesi İlaçlama Birimi,  haşare ve sineklere karşı mücadele kapsamında, hangi köyün ne zaman ilaçlanacağını belirleyerek, duyurdu. İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlaçlama Birimi, İskele ve köylerinde, haşere ve sineklerin önüne geçmek için ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız devam ediyor.

Sinek (larva) üreme alanlarını (su göletleri) kontrol altına alırken, hamamböceği gibi haşerelerin önüne geçmek için rögarları ilaçlayan İlaçlama Birimi, pandemiden dolayı ara verdiği lavabo altı jel yöntemli ilaçlamaya yeniden başladı. Hane içindeki tüm lavaboları ilaçlayan birim, belirli periyotlarla devam ettirdiği ilaçlama faaliyetiyle vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini sağlıyor. Birim ayrıca hangi köyün ne zaman ilaçlanacağını belirledi.

Açıklamada, vatandaşların belirtilen tarihlerde evde olmaları durumunda ilaçlamadan ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.

"RUHSATLI ÜRÜNLERLE İLAÇLAMA YAPILIYOR"

Sivrisinek ve hamamböceği gibi haşerelere karşı İskele Merkezde ve köylerinde yapılan ilaçlamanın, insan sağlığı açısından hiçbir zararı olmayan AB Biyosidal direktife onaylı Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı ürünler ile yapıldığı kaydedildi.

İskele ve köylerindeki tüm hanelerin ücretsiz yararlanabileceği lavabo altı jel yöntemli ilaçlama 27-28 Mayıs tarihlerinde Long Beach bölgesinde başlarken hangi köyde ne zaman başlayacağı ise şöyle listelendi:

“İskele Merkez-Bahçeler: 29-30-31 Mayıs, 1-2-3 Haziran; Ergazi: 9 Haziran; Kurtuluş: 10 Haziran; Turnalar: 11 Haziran; Altınova-Ağıllar: 15 Haziran; Ardahan: 16 Haziran; Topçuköy: 17-18 Haziran; Sınırüstü: 22 Haziran; Kalecik: 22 Haziran; Ötüken: 23-24 Haziran; Aygün: 28 Haziran; Yarköy: 29 Haziran; Kuzucuk: 29 Haziran; Boğaz: 30 Haziran;

Boğaztepe: 30 Haziran; Boğaziçi: 30 Haziran.”

Açıklamada, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların haşere ile mücadele için yapılan ücretsiz ilaçlama hakkında bilgi almak ve ücretsiz ilaçlamadan faydalanabilmek için İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 77 ya da Birim Sorumlusu Soykan Allahkerim’e 0542 853 26 35 numaralı telefonlardan ulaşabilecekleri belirtildi.

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