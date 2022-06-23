  • BIST 2.574,30
  • Altın 1024.893
  • Dolar 17.3415
  • Euro 18.3317
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'ndan faiz artırımı

İskele Belediyesi: İçecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na bırakılmalı

» »
İskele Ardahan Yolu şu anda su tankerleri ve iş makinelerinin geçişi için kullanılmaktadır.
İskele Belediyesi: İçecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na bırakılmalı

İşte açıklama;

TRAFİK AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLEMEYELİM!

İÇECEK DESTEĞİNİZİ İSKELE BELEDİYESİ KAPALI DÜĞÜN SALONU’NA BIRAKABİLİRSİNİZ

En zor günde kenetlenmeyi bilen biz Kıbrıs Türk halkı, bu birlikteliğini bu kez İskelemizi cehenneme çeviren yangın felaketinde gösteriyor.

Yangın söndürme çalışmalarına katılanlara ulaştırılmak üzere gönderdiğiniz lojistik destek ve içecek desteği için sonsuz teşekkürler.

Ancak İskele Ardahan Yolu şu anda su tankerleri ve iş makinelerinin geçişi için kullanılmaktadır.

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için içecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda bulunan görevli personelimize kayıt tutturarak yaptırmanızı rica ederiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Bölge tehlike altında. Yangın önlenemiyor"22 Haziran 2022 Çarşamba 17:03
  • Ardahan-Mersinlik yolu yangın nedeniyle sivil trafiğe kapatıldı.22 Haziran 2022 Çarşamba 14:17
  • Yangında hastaneye kaldırılanların sayısı 4'e yükseldi22 Haziran 2022 Çarşamba 14:15
  • Ağıllar köyünün dağlık Kantara kesiminde yangın çıktı21 Haziran 2022 Salı 18:29
  • Tartışma Sonucu Kavga Çıktı... Burun Kemiğini Kırdı17 Haziran 2022 Cuma 14:06
  • İskele'de Yangın17 Haziran 2022 Cuma 14:03
  • Otellerdeki doluluk oranı ilk 5 ayda % 29,6’ya yükseldi17 Haziran 2022 Cuma 12:35
  • İskele'de sahte emlakçı!15 Haziran 2022 Çarşamba 15:29
  • Mehmetçik İmar Planı yürürlükte… Sarıçizmeli: Bütünlüklü ve kucaklayıcı bir plan ortaya çıktı15 Haziran 2022 Çarşamba 11:28
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 7. YDÜ Klasik Otomobil Rallisi Ödül Töreni’ne katıldı07 Haziran 2022 Salı 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti