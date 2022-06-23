İskele Belediyesi: İçecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na bırakılmalı

İskele Ardahan Yolu şu anda su tankerleri ve iş makinelerinin geçişi için kullanılmaktadır.

İşte açıklama;

TRAFİK AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLEMEYELİM!

İÇECEK DESTEĞİNİZİ İSKELE BELEDİYESİ KAPALI DÜĞÜN SALONU’NA BIRAKABİLİRSİNİZ

En zor günde kenetlenmeyi bilen biz Kıbrıs Türk halkı, bu birlikteliğini bu kez İskelemizi cehenneme çeviren yangın felaketinde gösteriyor.

Yangın söndürme çalışmalarına katılanlara ulaştırılmak üzere gönderdiğiniz lojistik destek ve içecek desteği için sonsuz teşekkürler.

Ancak İskele Ardahan Yolu şu anda su tankerleri ve iş makinelerinin geçişi için kullanılmaktadır.

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için içecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda bulunan görevli personelimize kayıt tutturarak yaptırmanızı rica ederiz.