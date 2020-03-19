İskele Belediyesi ile İskele Sağlık Merkezi işbirliği yapacak

İskele Belediyesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini her geçen gün arttırıyor. 7’den 70’e her kesim için önlemler alan İskele Belediyesi bu kez de Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile önemli bir işbirliğine imza attı. 65 yaş ve üstü vatandaşların evden dışarıya çıkmasını minimuma indirmek için kolları sıvayan İskele Belediyesi, Sağlık Merkezi ile birlikte İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların aylık ilaç ihtiyacını karşılayarak, bu ilaçları kendilerine evlerinde teslim edecek.

65 Yaş ve üstü vatandaşların ilaçları temin edilecek

İskele Belediyesi ile Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi, koronavirüs salgınının bulaşma riskini ortadan kaldırmak için, birlikte hareket etme kararı aldı. İskele Belediyesi ile Sağlık Merkezi, İskele ve köylerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması için aylık ilaç ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. İskele ve köylerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların 08. 00-11.00 saatleri arasında İskele Sağlık Merkezi’ne 371 23 19 numaralı telefondan ulaşmaları ve ilaçlarını yazdırmaları durumunda, ilaçlar kendilerine 1 gün içerisinde evlerinde teslim edilecek. İlaçların teslimatı İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılacak.

Hizmet pazartesi günü başlıyor

İskele ve 17 köyünü kapsayan hizmet, 23 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda hizmet verilecek köylerin talep ve teslim tarihleri şöyle;

Kalecik-Boğaz-Boğaztepe / TALEP 23.03.2020 Pazartesi / TESLİM 24.03.2020 Salı

Ergazi-Turnalar-Yarköy-Kurtuluş /TALEP 24.03.2020 Salı / TESLİM 25.03.2020 Çarşamba

Aygün-Ötüken-Kuzucuk / TALEP 25.03.2020 Çarşamba / TESLİM 26.03.2020 Perşembe

Ağıllar-Altınova-Sınırüstü-Boğazici/TALEP26.03.2020Perşembe/TESLİM 27.03.2020 Cuma

Ardahan-Topçuköy / TALEP 27.03.2020 Cuma / TESLİM 27.03.2020 Cuma

Bahçeler-İskele / TALEP 30.03.2020 Pazartesi / TESLİM 31.03.2020 Salı