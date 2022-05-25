İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi arasında protokolü imzanladı

İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi arasında bağların ve işbirliğin güçlenerek geliştirilmesi için ilk adım atıldı.

İki belediye arasında Kardeş Kent Protokolü İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan tören ile imzalanarak hayata geçirildi.

Törende ilk konuşmayı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu protokol ile şehirler arasındaki karşılıklı ilişkiyi arttırarak deneyim ve tecrübeleri paylaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sadıkoğlu “hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm hemşerilerimizin karşılıklı ilişkimize katılma olanağını güvence altına alarak, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun olarak şehirlerimizi birbirine kardeş belediye ilan ediyoruz” dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de kısa bir konuşma yaptı. Süslü, protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kardeş kent belediye protokolüne imzalar konuldu.