  • BIST 8307.65
  • Altın 1971.531
  • Dolar 30.3011
  • Euro 32.9652
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi İşbirliği Protokolü İmzaladı

» »
​​​​​​​İskele ve 21 köyünde yaşayan, 65 yaş ve üstü, sosyal yardım alanlara ve özel gereksinimli bireylere sunduğu evde sağlık hizmetiyle, büyük bir açığı kapatmayı başaran İskele Belediyesi’nin sağlık alanında işbirlikleri de devam ediyor.
İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi İşbirliği Protokolü İmzaladı

İskele ve 21 köyünde yaşayan, 65 yaş ve üstü, sosyal yardım alanlara ve özel gereksinimli bireylere sunduğu evde sağlık hizmetiyle, büyük bir açığı kapatmayı başaran İskele Belediyesi’nin sağlık alanında işbirlikleri de devam ediyor.

İskele Belediyesi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile işbirliğine bir yenisini daha ekledi. İskele Belediye personelinin yanı sıra İskele ve 21 köy muhtarının da yararlanabileceği yüzde 15 indirim anlaşmasına Sağlık Birimi’ne kayıtlı özel gereksinimli bireyler de dahil edildi. Anlaşma uyarınca İskele ve köylerinde faaliyet gösteren köy kadın kurslarındaki kadınlar da yüzde 15 indirim fırsatından yararlanabilecek.

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törende işbirliği protokolüne, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz attı.

 

İSKELE BELEDİYESİ’NİN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İLE İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi arasında her alanda olduğu gibi sağlık alanında da işbirliği sürüyor. İskele Belediyesi’nde 24 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’ın imza attığı işbirliği protokolü, 24 Ocak 2024-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

 

İşbirliği protokolü kapsamında yüzde 15 indirim fırsatından İskele Belediyesi personeli, personelin birinci derece yakınları, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele ve 21 köy muhtarı, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren köy kadın kursunda eğitim gören kadınlar ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne kayıtlı özel gereksinimli bireyler yararlanabilecek.

 

İskele Belediyesi’nde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’ın imza attığı işbirliği protokolü töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Hasta Hakları ve Hastan Kabul Hizmetleri Müdürü Emine Latif Çavuş da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Trafik kazası...26 Ocak 2024 Cuma 12:36
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek26 Ocak 2024 Cuma 12:36
  • Kumarhaneye alınmadı aracın camını kırdı!26 Ocak 2024 Cuma 12:33
  • Markette ürünleri ödemeden çıktılar, tutuklandılar!26 Ocak 2024 Cuma 12:32
  • Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar26 Ocak 2024 Cuma 12:32
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm(Gelişme)26 Ocak 2024 Cuma 12:31
  • ABD'li yetkililer Gazze'ye insani yardım koridoru görüşmeleri için Kıbrıs'ta26 Ocak 2024 Cuma 12:06
  • Son yağmurlu havada en çok yağış Mehmetçik'e düştü...26 Ocak 2024 Cuma 11:34
  • Serdaroğlu: İhtiyat Sandığı’na aylık 8 bin Euro maaşla danışman alınmak isteniyor26 Ocak 2024 Cuma 11:20
  • Dikkat, arızalı kesinti... O bölgeye elektrik verilemiyor!26 Ocak 2024 Cuma 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti