İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi İşbirliği Protokolü İmzaladı

​​​​​​​İskele ve 21 köyünde yaşayan, 65 yaş ve üstü, sosyal yardım alanlara ve özel gereksinimli bireylere sunduğu evde sağlık hizmetiyle, büyük bir açığı kapatmayı başaran İskele Belediyesi’nin sağlık alanında işbirlikleri de devam ediyor.

İskele ve 21 köyünde yaşayan, 65 yaş ve üstü, sosyal yardım alanlara ve özel gereksinimli bireylere sunduğu evde sağlık hizmetiyle, büyük bir açığı kapatmayı başaran İskele Belediyesi’nin sağlık alanında işbirlikleri de devam ediyor.

İskele Belediyesi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile işbirliğine bir yenisini daha ekledi. İskele Belediye personelinin yanı sıra İskele ve 21 köy muhtarının da yararlanabileceği yüzde 15 indirim anlaşmasına Sağlık Birimi’ne kayıtlı özel gereksinimli bireyler de dahil edildi. Anlaşma uyarınca İskele ve köylerinde faaliyet gösteren köy kadın kurslarındaki kadınlar da yüzde 15 indirim fırsatından yararlanabilecek.

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen törende işbirliği protokolüne, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz attı.

İSKELE BELEDİYESİ’NİN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İLE İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi arasında her alanda olduğu gibi sağlık alanında da işbirliği sürüyor. İskele Belediyesi’nde 24 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’ın imza attığı işbirliği protokolü, 24 Ocak 2024-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

İşbirliği protokolü kapsamında yüzde 15 indirim fırsatından İskele Belediyesi personeli, personelin birinci derece yakınları, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele ve 21 köy muhtarı, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren köy kadın kursunda eğitim gören kadınlar ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne kayıtlı özel gereksinimli bireyler yararlanabilecek.

İskele Belediyesi’nde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’ın imza attığı işbirliği protokolü töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Hasta Hakları ve Hastan Kabul Hizmetleri Müdürü Emine Latif Çavuş da hazır bulundu.