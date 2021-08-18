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İskele Belediyesi, İskele PGM’ye Yeni Bir Araç Daha Hibe Etti

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İskele Belediyesi, İskele PGM’ye Yeni Bir Araç Daha Hibe Etti
İskele Belediyesi, İskele PGM’ye Yeni Bir Araç Daha Hibe Etti

İskele Belediyesi, İskele Polis Müdürlüğü’ne araç hibe etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu İskele Polis Müdürlüğü’ne giderek, alınan aracı, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e teslim etti.
İskele Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda alınan araç, dün İskele Polis Müdürlüğü’ne teslim edildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e aracı teslim ederken yaptığı konuşmada, daha huzurlu ve yaşanabilir bir İskele yaratmak için çalıştıklarını, bu amaçla İskele Polis Müdürlüğü ile işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti ve araç alınması noktasında destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

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SADIKOĞLU: “İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ BİZİM GURURUMUZ”
İskele’de huzur ve güvenin İskele Polis Müdürlüğü tarafından sağlandığının altını çizen Sadıkoğlu, “İskele Polis Müdürlüğü bizim gururumuz” dedi. 
Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e, İskele Polis Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusoy’a ve İskele Polis Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına, İskele’de güvenli bir ortam yarattıkları için teşekkür ederek sözlerine son verdi.

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