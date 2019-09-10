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İskele Belediyesi, kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

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İskele Belediyesi, yağmur suyu sonrası su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
İskele Belediyesi, kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen aylarda aldığı yoğun yağış sonrası su birikintisinin meydana geldiği Onay Fadıl Demirciler Caddesi’ndeki sorunu ortadan kaldıran İskele Belediyesi’nin, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, drenaj hattı oluşturulan Onay Fadıl Demirciler Caddesi’ndeki 3. etap çalışmalarının da devam ettiği söz konusu caddede, yağmur suyu ızgaralarının yerleştirilmesiyle birilikte kaldırım ve yol genişletme çalışması yapıldığı belirtildi.

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