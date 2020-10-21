  • BIST 1.220
  • Altın 483,715
  • Dolar 7,8260
  • Euro 9,2775
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

İskele Belediyesi Kıyı şeridi düzenleme çalışmasının 2.etabına başladı

» »
İskele Belediyesi, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladı.  
İskele Belediyesi Kıyı şeridi düzenleme çalışmasının 2.etabına başladı

İskele Belediyesi, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladı.  

İlk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanarak halkın kullanımına açılan ve halktan büyük ilgi gören projenin ikinci etabının da, hızlandırılmış bir çalışma sonrası, özelde İskele’ye, genelde ise 7’den 70’e İskele’ye gelen tüm Kıbrıs Halkına kazandırılması planlanıyor.

 

Söz konusu projenin ikinci etabı tamamlandığında; 35 araçlık park yeri,  oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra  ağaçlandırma da olacak.

 

Öte yandan İskele Belediyesi, Boğaz Rekreasyon Alanı Projesini, zamanla genişleterek, bisiklet ve yürüyüş yolunu, Kalecik Halk Plajı’na kadar ilerletmeyi hedefliyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de ani ölüm!02 Ekim 2020 Cuma 15:26
  • Sipahi'de kaçak pulya avına suç üstü27 Eylül 2020 Pazar 12:33
  • Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı…27 Eylül 2020 Pazar 09:52
  • İskele Belediyesi atıklar konusunda uyardı24 Eylül 2020 Perşembe 11:29
  • Sarıçizmeli: “İmar Planı yakın tarihte yürürlüğe girecek”22 Eylül 2020 Salı 17:03
  • EL-SEN, Büyükkonuk Belediyesi'nin elektiriğini kesti! 18 BİN TL BORÇ var!22 Eylül 2020 Salı 10:39
  • Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak UBP'ye katıldı19 Eylül 2020 Cumartesi 21:01
  • Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP'ye katılıyor19 Eylül 2020 Cumartesi 11:42
  • İskele'de Sınırüstü ve Aygün arasında yangın çıktı!18 Eylül 2020 Cuma 22:39
  • Elektrik direğine takılan peçeli baykuş yaralı kurtarıldı17 Eylül 2020 Perşembe 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti