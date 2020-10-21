İskele Belediyesi Kıyı şeridi düzenleme çalışmasının 2.etabına başladı

İskele Belediyesi, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladı.

İlk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanarak halkın kullanımına açılan ve halktan büyük ilgi gören projenin ikinci etabının da, hızlandırılmış bir çalışma sonrası, özelde İskele’ye, genelde ise 7’den 70’e İskele’ye gelen tüm Kıbrıs Halkına kazandırılması planlanıyor.

Söz konusu projenin ikinci etabı tamamlandığında; 35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra ağaçlandırma da olacak.

Öte yandan İskele Belediyesi, Boğaz Rekreasyon Alanı Projesini, zamanla genişleterek, bisiklet ve yürüyüş yolunu, Kalecik Halk Plajı’na kadar ilerletmeyi hedefliyor.